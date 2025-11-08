Μυθικό σκηνικό στη συνέντευξη Τύπου με τα ελληνικά του Ομπράντοβιτς και τον Team Manager του Ολυμπιακού: «Sorry, sorry, sorry!»

Ένα πολύ ωραίο σκηνικό είχαμε στη συνέντευξη Τύπου μετά το Ολυμπιακός-Παρτίζαν.

Ο Ολυμπιακός βρισκόταν πίσω με 8 στο 32', αλλά η άμυνά του έφερε τις λύσεις στα κρίσιμα και έτσι με το 80-71 ξεπέρασε το εμπόδιο της Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του ματς, είχαμε ένα όμορφο σκηνικό με πρωταγωνιστές τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Team Manager των Πειραιωτών, Αντώνη Κατσίκη.

Τη στιγμή που έκανε τη μετάφραση των όσων είπε ο Σέρβος, ο Κατσίκης τόνισε: «Είπα στους παίκτες μου να κάνουμε 30 λεπτά προπόνηση». Εκεί τον διέκοψε ο Ζοτς και σε άπταιστα ελληνικά είπε 20 λεπτά και έσκασε και ένα τρομερό γέλιο, με τον Κατσίκη να ζητά συγγνώμη και τον Ομπράντοβιτς να τον χτυπά στη πλάτη. Όσοι βρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου απόλαυσαν το σκηνικό, με τον Ομπράντοβιτς να έχει κέφια παρά την ήττα.