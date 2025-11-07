Οι δύο Γάλλοι παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο ΣΕΦ για να δουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας μπάσκετ με αντίπαλο την Παρτίζαν.

Οι Ζουλιάν Μπιανκόν και Ρεμί Καμπελά βρήκαν την ευκαιρία και τον χρόνο να δουν από κοντά το Ολυμπιακός - Παρτίζαν. Οι 2 παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας πόζαραν γεμάτοι χαμόγελα στον φακό λίγο πριν την έναρξη του ματς του τμήματος μπάσκετ. Για ακόμα μία αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ των Πειραιωτών μέλη του ποδοσφαιρικού συλλόγου βρίσκονται στο ΣΕΦ.