Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση δύο σέντερ και ο ένας για τον οποίο έκαναν διερευνητική επαφή ήταν ο Αμερικανός Μάρκους Μπίνγχαμ της Ούνικς Καζάν.

Στον Παναθηναϊκό έχουν ανεβάσει τις στροφές όσον αφορά τους παίκτες που θα πάρουν θέση στην frontline της ομάδας.

Μετά τα νεότερα για τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αναζήτηση δύο ψηλών από τη στιγμή που εξακολουθούν να έχουν προβλήματα και οι Χολμς, Γιούρτσεβεν. Και αυτό διότι το πρόβλημα είναι, πλέον, και ποσοτικό!

Ο πολύπειρος Κένεθ Φαρίντ -που έμεινε ελεύθερος από την ομάδα που αγωνιζόταν στην Ταϊβάν- φέρεται να έχει το προβάδισμα όσον αφορά την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό ωστόσο δεν είναι και ο μοναδικός καθώς ο Παναθηναϊκός εξετάζει όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Μία από αυτές ήταν και ο 25χρονος Αμερικανός, ύψους 2.13 μέτρων, Μάρκους Μπίνγχαμ, ο οποίος αγωνίζεται στην Ούνικς Καζάν. Οι «πράσινοι» έκαναν μια διερευνητική επαφή ωστόσο η ρωσική ομάδα δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει «παγώνοντας» οποιαδήποτε άλλη κίνηση από πλευράς του Παναθηναϊκού.

Ο Μπίνγχαμ έχει φέτος 15.8 πόντους και 7.8 ριμπάουντ σε οκτώ ματς της VTB League, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στην Χάποελ Τελ Αβίβ με την οποία κατέκτησε το Eurocup υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη.