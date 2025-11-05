Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 9ης αγωνιστικής

H 9η αγωνιστική της Euroleague προμηνύεται «καυτή» και στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules powered by bwin, αναλύουμε τις τοπ επιλογές παικτών για αυτή την εβδομάδα.

Το 1/4 της φετινής Euroleague έχει σχεδόν συμπληρωθεί και τα πράγματα όπως έχετε καταλάβει... σοβαρεύουν.

Οι αναμετρήσεις στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον και υψηλό βαθμό δυσκολίας, αφού οι απουσίες και τα προβλήματα τραυματισμών δοκιμάζουν ουκ ολίγες ομάδες στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μαζί με τη Euroleague, την τιμητική του φυσικά για ακόμα μια εβδομάδα έχει και το Euroleague Fantasy Challenge, presented by bwin!

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, η Ευτυχία Οικονομίδου και ο Κωνσταντίνος Κωλαΐτης παρουσιάζουν τις ομάδες τους κι αναλύουν τα «πώς» και τα «γιατί» πίσω από κάθε επιλογή, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την αναρρίχηση στη βαθμολογία.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY