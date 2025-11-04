Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Ο Σλουκας, ο Φάνης και η ατάκα του Παύλου Γιαννακόπουλου για τις κούπες!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε με story του τον Κώστα Σλούκα.

Ο Κώστας Σλούκας θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέχρι το 2027, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αποθεώνει τον αρχηγό της ομάδας του με νέο story στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram αναφέρθηκε στον Κώστα Σλούκα και τόνισε πως ξεχωρίζει για το ήθος του, συγκρίνοντάς τον μόνο με τον Φάνη Χριστοδούλου, ενώ αναφέρθηκε και στον πατέρα του, Παύλο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλός:

«Πάντα έλεγε ο Παύλος: "Εννοείται πρέπει να παίρνεις παικταράδες για να σηκώνεις κούπες" και τα λοιπά. Αλλά πιο σημαντικό από το να είναι κάποιος παίκτης... Εμένα ο αγαπημένος μου παίκτης είναι έβερ είναι ο Τεόντοσιτς. Δεν έβλεπε κανέναν. Αλλά ήθος τώρα; Αθλητής σαν τον Σλούκα με τέτοιο ήθος δεν έχω ξαναγνωρίσει. Ψέματα, ένας μόνο. Μόνο ένας. Φάνης Χριστοδούλου. Κώστα, είσαι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει».