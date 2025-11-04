Ναν για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που παίζουν»

Ο Κέντρικ Ναν τόνισε πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει απουσίες στο παιχνίδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), όμως εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες που θα παίξουν.

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00) και ξεκαθάρισε πως παρά τα πολλά προβλήματα, στόχος των Πρασίνων στο Βελιγράδι είναι η νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Έχουμε αρκετούς παίκτες, έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που παίζουν, οπότε πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με αυτοπεποίθηση. Έχουν μια δυνατή ομάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι».

Για την έλλειψη σέντερ: «Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να βρούμε λύση. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και πρέπει να κερδίσουμε».

Για το τι διαφορετικό θα έχει η ομάδα σε σχέση με το Μονακό: «Το physicality. Σε λίγα παιχνίδια φέτος το είχαμε. Αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με up tempo ρυθμό και δυναμικό χαρακτήρα, αλλά ξέρουμε τι κάνουν οι παίκτες τους, έχουμε προετοιμαστεί όλη την βδομάδα και πάμε για τη νίκη».

Για την «καυτή» έδρα του Αστέρα: «Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι και σε κάθε κατοχή. Είμαστε ένα γκρουπ και παίζουμε όπου είναι να παίζουμε μαζί. Πρέπει να μην δώσουμε σημασία στις φωνές και να παίξουμε».

Για τους παίκτες με αθλητικότητα που έχουν οι Σέρβοι όπως ο Μονέκε: «Μου αρέσουν οι παίκτες μου. Θα διάλεγα τους συμπαίκτες μου κόντρα σε κάθε αντίπαλο».