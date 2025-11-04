Ανακοινώθηκαν από την Euroleague οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν το ματς στο Βελιγράδι μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στην «Belgrade Arena» από τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21:00), στο ματς που θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι και θα σφυρίξουν το εν λόγω παιχνίδι στην σερβική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τον Ισπανό Κάρλος Περούγκα, τον Πολωνό Γιακούμπ Ζαμοΐλσκι και τον Λιθουανό Σαούλιους Ράσις.