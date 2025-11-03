Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αναδείχθηκε MVP του Οκτωβρίου στη EuroLeague, χάρη στην καθοριστική συμβολή του στο εντυπωσιακό 6-2 της Ζάλγκιρις σε αυτό το διάστημα.

Η Ζάλγκιρις σημείωσε έξι νίκες σε οκτώ αγώνες τον Οκτώβριο στη EuroLeague και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης της διοργάνωσης σε αυτό το διάστημα.

Ο Φρανσίσκο ηγείται της Ζάλγκιρις στο ξεκίνημα της regular season, σημειώνοντας 14.9 πόντους και 6.8 ασίστ ως πρώτος πασέρ της διοργάνωσης. Παράλληλα, συγκέντρωσε 18.9 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

«Σημαίνει πολλά αυτό το βραβείο, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί ταλαντούχοι παίκτες. Δεν το περίμενα. Το μόνο που ήθελα ήταν να βεβαιωθούμε ότι κερδίζουμε με την ομάδα που έχουμε και να χαρούμε τις νίκες. Απλώς θέλω να φτάσουμε στα playoffs, αυτός είναι ο στόχος μας», εξήγησε ο Γάλλος γκαρντ.