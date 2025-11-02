Γουόκαπ στο Gazz Floor by Novibet: «Κανείς μας δεν ανησυχεί για τον Φουρνιέ, θα βρει τον ρυθμό του»

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Χάποελ, αλλά και για τον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος σύντομα θα βρει ξανά τον εαυτό του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, με τον Τόμας Γουόκαπ να παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό με τις άμυνές του.

Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού έβαλε το κορμί του στη μάχη και έκανε την διαφορά, με τον Τόμας Γουόκαπ να τονίζει στο Gazz Floor by Novibet ότι «άφησα τον Μίτσιτς να πέσει πάνω μου» ενώ στάθηκε επίσης στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Χάποελ, αλλά και στον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος σύντομα θα βρει ξανά τον εαυτό του.

-Ποια είναι η αίσθηση μετά από μια τέτοια μάχη;

«Ανακούφιση. Μετά από μια διπλή αγωνιστική που σουτάραμε πολύ άσχημα τη μπάλα και με τα συναισθήματα να μην είναι καλά μετά την ήττα από τα την Μονακό, το να τελειώνουμε την εβδομάδα με νίκη είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης η άμυνά μας ανέβηκε επίπεδο. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή επιθετικά ομάδα».

-Πες μου για το επιθετικό φάουλ που πήρες από τον Μίτσιτς. Ήταν η πιο κομβική στιγμή του αγώνα, περιέγραψέ μας τη φάση…

«Ναι, η γωνία ήταν σωστή, αλλάξαμε όπως έπρεπε και εκείνος ερχόταν με φόρα. Τον άφησα να πέσει πάνω μου, τίποτα περισσότερο. Θεωρώ ότι υπήρχε καθαρή επαφή στη φάση. Δυστυχώς για εκείνους, αλλά υπήρχε πραγματική επαφή».

-Τόμας, για εμάς που βλέπαμε τον αγώνα, έμοιαζε με ματς Final Four, με απίστευτη ένταση και πάθος στο παρκέ. Εσύ πώς το ένιωσες;

«Ναι, κι εμείς το νιώσαμε έτσι. Ο κόσμος μάς έδωσε τεράστια ώθηση απόψε, φοβερή ατμόσφαιρα, τροφοδοτηθήκαμε από την ενέργειά τους».

-Θέλω το σχόλιό σου για τον Έβαν Φουρνιέ. Δεν σκόραρε, αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν η καλύτερη αμυντική εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό.

«Ο Έβαν είναι… σκύλος, είναι μπασκετικός τύπος. Επιστρέφει από τραυματισμό, δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό, έχασε μερικά σουτ, αλλά είναι τρομερά ανταγωνιστικός. Θα βρει τον εαυτό του, κανείς εδώ δεν ανησυχεί για το πότε θα βρει τον ρυθμό του».