Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν άκρως καθησυχαστικός όσον αφορά το μέλλον του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν τα κατάφερε στο Μονακό και γνώρισε την ήττα στο Μόντε Κάρλο με 92-84.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε μέσω ανάρτησης την ήττα εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της.

«Καμία ανησυχία... Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλους, αλλά και το μάτι να γυαλίζει.

Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες...» έγραψε χαρακτηριστικά.