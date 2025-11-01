Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν τα κατάφερε στο Μονακό και γνώρισε την ήττα στο Μόντε Κάρλο με 92-84.
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ σχολίασε μέσω ανάρτησης την ήττα εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο της.
«Καμία ανησυχία... Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλους, αλλά και το μάτι να γυαλίζει.
Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες...» έγραψε χαρακτηριστικά.
