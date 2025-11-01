Μπαρτσελόνα: Η τριποντάρα του Κλάιμπερν που σίγησε τη Beogradska Arena
Ο Γουίλ Κλάιμπερν πήρε την ευθύνη στο φινάλε, σκοράροντας το τρίποντο από τα 9 μέτρα που έδωσε στην Μπαρτσελόνα τη νίκη επί της Παρτίζαν με 76-78 στη Beogradska Arena.
Ο Αμερικανός περιφερειακός το «μπουμπούνισε» στα 32" για το τέλος, σφραγίζοντας το διπλό των «μπλαουγκράνα» και υποχρεώνοντας την Παρτίζαν στην τρίτη σερί ήττα στη EuroLeague.
Ο Κλάιμπερν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:41 που έμεινε στο παρκέ.
PERÒ WILLLL!!!!!! pic.twitter.com/yuoHfsCdhZ— Barça Basket (@FCBbasket) October 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.