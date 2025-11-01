Η τριποντάρα του Κλάιμπερν που σίγησε τη Beogradska Arena

Ο Γουίλ Κλάιμπερν σόκαρε την Παρτίζαν, σκοράροντας από τα 9 μέτρα και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην τρίτη συνεχόμενη ήττα στη EuroLeague.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν πήρε την ευθύνη στο φινάλε, σκοράροντας το τρίποντο από τα 9 μέτρα που έδωσε στην Μπαρτσελόνα τη νίκη επί της Παρτίζαν με 76-78 στη Beogradska Arena.

Ο Αμερικανός περιφερειακός το «μπουμπούνισε» στα 32" για το τέλος, σφραγίζοντας το διπλό των «μπλαουγκράνα» και υποχρεώνοντας την Παρτίζαν στην τρίτη σερί ήττα στη EuroLeague.

Ο Κλάιμπερν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:41 που έμεινε στο παρκέ.