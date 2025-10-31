Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μονακό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 5-3 στην κατάταξη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Μονεγάσκους. Πλέον οι «πράσινοι» στρέφονται στην προσεχή αναμέτρηση με τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (5/11, 21:00).

Αποτελέσματα-8η αγωνιστική

Πέμπτη 30/10

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84

21:15 Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα

21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1 Ζάλγκιρις 6-2 Ερυθρός Αστέρας 6-2 Μονακό 5-3 Βαλένθια 5-3 Παναθηναϊκός 5-3 Ολυμπιακός 4-3 Μπαρτσελόνα 4-3 Ρεάλ Μαδρίτης 4-4 Παρί 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Μπάγερν Μονάχου 4-4 Αναντολού Εφές 3-4 Παρτίζαν 3-4 Αρμάνι Μιλάνο 3-5 Dubai Basketball 3-5 Φενέρμπαχτσε 3-5 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Bιλερμπάν 2-6 Μπασκόνια 1-6

Eπόμενη αγωνιστική (9η)

Τετάρτη 5/11

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός

Πέμπτη 6/11

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν

20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια-Βίρτους

22:00 Παρί-Μπάγερν

22:00 Μακάμπι-Μονακό

Παρασκευή 7/11