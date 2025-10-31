Βαθμολογία, EuroLeague: Η κατάταξη μετά τους αγώνες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μονακό
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μονακό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 5-3 στην κατάταξη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Μονεγάσκους. Πλέον οι «πράσινοι» στρέφονται στην προσεχή αναμέτρηση με τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (5/11, 21:00).

Αποτελέσματα-8η αγωνιστική

Πέμπτη 30/10

Παρασκευή 31/10

 

Κατάταξη

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
  2. Ζάλγκιρις 6-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 6-2
  4. Μονακό 5-3
  5. Βαλένθια 5-3
  6. Παναθηναϊκός 5-3
  7. Ολυμπιακός 4-3
  8. Μπαρτσελόνα 4-3
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
  10. Παρί 4-4
  11. Βίρτους Μπολόνια 4-4
  12. Μπάγερν Μονάχου 4-4
  13. Αναντολού Εφές 3-4
  14. Παρτίζαν 3-4
  15. Αρμάνι Μιλάνο 3-5
  16. Dubai Basketball 3-5
  17. Φενέρμπαχτσε 3-5
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
  19. Bιλερμπάν 2-6
  20. Μπασκόνια 1-6

Eπόμενη αγωνιστική (9η)

Τετάρτη 5/11

  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός

Πέμπτη 6/11

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν
  • 20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Μπασκόνια-Βίρτους
  • 22:00 Παρί-Μπάγερν
  • 22:00 Μακάμπι-Μονακό

Παρασκευή 7/11

  • 19:30 Αναντολού Εφές
  • 20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια
  • 21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν
  • 21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
     

