Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μονακό

Βαθμολογία, EuroLeague: Η κατάταξη μετά τους αγώνες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.
Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποχώρησε στο 5-3 στην κατάταξη, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τους Μονεγάσκους. Πλέον οι «πράσινοι» στρέφονται στην προσεχή αναμέτρηση με τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (5/11, 21:00).
Αποτελέσματα-8η αγωνιστική
Πέμπτη 30/10
- Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59
- Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99
- Βαλένθια-Dubai Basketball 80-78
- Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70
- Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77
- Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58
Παρασκευή 31/10
- Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84
- 21:15 Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1
- Ζάλγκιρις 6-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-2
- Μονακό 5-3
- Βαλένθια 5-3
- Παναθηναϊκός 5-3
- Ολυμπιακός 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
- Παρί 4-4
- Βίρτους Μπολόνια 4-4
- Μπάγερν Μονάχου 4-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Παρτίζαν 3-4
- Αρμάνι Μιλάνο 3-5
- Dubai Basketball 3-5
- Φενέρμπαχτσε 3-5
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
- Bιλερμπάν 2-6
- Μπασκόνια 1-6
Eπόμενη αγωνιστική (9η)
Τετάρτη 5/11
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός
Πέμπτη 6/11
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν
- 20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια-Βίρτους
- 22:00 Παρί-Μπάγερν
- 22:00 Μακάμπι-Μονακό
Παρασκευή 7/11
- 19:30 Αναντολού Εφές
- 20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
