Παραλίγο ένταση στο Μονακό-Παναθηναϊκός, με τον διαιτητή να πιάνει τον Οκόμπο σε μια φοβερή φάση.

Με το σκορ στο 91-78 και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Σλούκας είχε την μπάλα και έπεσε στο παρκέ με τον Οκόμπο να πηγαίνει να την διεκδικήσει, ενώ είχε σφυρίξει ο διαιτητής. Ο διαιτητής φοβούμενος πως θα υπάρξει ένταση, πήγε να πιάσει τον Οκόμπο και μαζι του έπεσε στο έδαφος σε ένα τρομερό στιγμιότυπο

Φυσικά οι διαιτητές του Μονακό-Παναθηναϊκός αφού εξέτασαν τη φάση, δεν έδωσαν τίποτα και το ματς συνεχίστηκε κανονικά. Πάντως σίγουρα ο διαιτητής έκλεψε την παράσταση για το ντου που έκανε στο παρκέ για να προλάβει τα χειρότερα.