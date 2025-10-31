Μονακό - Παναθηναϊκός: Παραλίγο σύρραξη με Οκόμπο-Σλούκα, απίθανο ντου του διαιτητή που βρέθηκε στο παρκέ!
Με το σκορ στο 91-78 και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Σλούκας είχε την μπάλα και έπεσε στο παρκέ με τον Οκόμπο να πηγαίνει να την διεκδικήσει, ενώ είχε σφυρίξει ο διαιτητής. Ο διαιτητής φοβούμενος πως θα υπάρξει ένταση, πήγε να πιάσει τον Οκόμπο και μαζι του έπεσε στο έδαφος σε ένα τρομερό στιγμιότυπο
Φυσικά οι διαιτητές του Μονακό-Παναθηναϊκός αφού εξέτασαν τη φάση, δεν έδωσαν τίποτα και το ματς συνεχίστηκε κανονικά. Πάντως σίγουρα ο διαιτητής έκλεψε την παράσταση για το ντου που έκανε στο παρκέ για να προλάβει τα χειρότερα.
Just take it easy man #OlympiacosBC #paobc pic.twitter.com/lwTlkfnOBl— Loke (@Loke_Is_Real) October 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.