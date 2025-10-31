Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ μαζί με τη γυναίκα του στο ΣΕΦ για το ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Ισπανός τεχνικός μία ημέρα πριν το Ολυμπιακός - Άρης βρέθηκε στο ΣΕΦ για τον αγώνα μπάσκετ των Πειραιωτών με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - τεχνικός ως γνωστόν του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού - βρέθηκε στις εξέδρες του ΣΕΦ και ενώ στο γήπεδο ήταν και συνεργάτες του από το τεχνικό staff. Ο Βάσκος τεχνικός έδωσε το παρών στο γήπεδο του Ολυμπιακού για να δει από κοντά τον αγώνα με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
@Photo credits: INTIME, ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - INTIME
