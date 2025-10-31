Ο Οφέρ Γιανάι, ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, βρίσκεται στο ΣΕΦ για το παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, έκατσε ακριβώς δίπλα από τον πάγκο της Χάποελ, προκειμένου να μην χάσει... δευτερόλεπρο από την δράση του αγώνα και να είναι δίπλα στην ομάσα του.