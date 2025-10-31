Ολυμπιακός - Χάποελ: Στο ΣΕΦ ο Οφέρ Γιανάι
Ο Οφέρ Γιανάι, ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ, βρίσκεται στο ΣΕΦ για το παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία θα έχει στο πλευρό της και τον Οφέρ Γιανάι.
Ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ Τελ Αβίβ βρέθηκε στο ΣΕΦ, προκειμένου να παρακολουθήσει τις προσπάθειες της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό.
Μάλιστα, έκατσε ακριβώς δίπλα από τον πάγκο της Χάποελ, προκειμένου να μην χάσει... δευτερόλεπρο από την δράση του αγώνα και να είναι δίπλα στην ομάσα του.
