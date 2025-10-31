«Ο Χεζόνια απέφυγε να χαιρετήσει τον Σκαριόλο, δεν σήκωσε καν το κεφάλι του για να τον κοιτάξει!»

Η στάση του Μάριο Χεζόνια απέναντι στον Σέρτζιο Σκαριόλο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους φίλους της Ρεάλ, ενώ το βίντεο με πρωταγωνιστή τον Κροάτη φόργουορντ και τον ασίσταντ κόουτς της «Βασίλισσας» έδωσε ξανά τροφή για σχόλια!

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, προηγήθηκε ακόμη και με 32 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τελικά στη νίκη με το εμφατικό 84-58. Ωστόσο, το ζήτημα έχει να κάνει με τη στάση του Μάριο Χεζόνια απέναντι στον προπονητή του, Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ο Κροάτης φόργουορντ έμεινε στο παρκέ για 14:15, έχοντας 5 πόντους με 2/8 σουτ (1/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 1 λάθος σε αυτό το διάστημα. Όπως αναφέρουν στη Μαδρίτη, όταν πέρασε στον πάγκο στο 14ο λεπτό, πήγε από την άλλη άκρη για να αποφύγει να χαιρετήσει τον Σκαριόλο! Υπενθυμίζουν, μάλιστα, ότι το ίδιο έκανε συχνά και με τον Τσους Ματέο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σκαριόλο πλησίασε για να του μιλήσει, αλλά ο Κροάτης έσπρωξε την καρέκλα του περίπου ένα μέτρο πίσω και δεν σήκωσε το κεφάλι του ούτε τον κοίταξε όσο μιλούσε ο Ιταλός κόουτς! Λέγεται, μάλιστα, πως ήταν σκυθρωπός στον πάγκο, δεν συμμετείχε στο παιχνίδι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν παρακολουθούσε καν τη δράση του αγώνα.

Επιπλέον, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο με τον Χεζόνια και τον ασίσταντ κόουτς της Ρεάλ, ο οποίος του κολλάει το δάχτυλο στο μέτωπο, γελώντας, σε μια προσπάθεια να μη φανεί άσχημο σε όσους το παρακολουθούσαν.

Αυτή την εβδομάδα, ο Χεζόνια είχε 5/18 σουτ και 1 ασίστ στα ματς με την Μπάγερν και τη Φενέρμπαχτσε!