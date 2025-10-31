Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο πρόεδρος των Ισραηλινών δεν ξέχασε την πρόβλεψη του Πίτερς και... απάντησε
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ (21:15) για την 8η αγωνιστική της EuroLeague και ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Ο πρόεδρος της ομάδας, Οφέρ Γιανάι με ανάρτηση του στο twitter δείχνει πως δεν ξέχασε μια πρόβλεψη που είχε κάνει ο Άλεκ Πιτερς στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Γιανάι ανέβασε το video με τις προβλέψεις του φόργουορντ των Πειραιωτών, όπου είχε τοποθετησεί την Χάποελ στην τελευταία θέση.
«Γρήγορη υπενθύμιση», έγραψε και το συνόδευσε με το video. Δεν πήγε και πολύ καλά η πρόβλεψη του σουτέρ του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής.
To σύνολο του Ιτούδη εντυπωσιάζει μέχρι τώρα και φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 6 νίκες και 1 ήττα!
Quick reminder .. pic.twitter.com/p42sxHGjiN— Ofer (@OferYannay) October 31, 2025
