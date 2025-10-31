Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός: Η πληρότητα «δένει» τα χέρια των προπονητών και οι απουσίες τα «λύνουν»!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας προσεγγίζει τις αποψινές δοκιμασίες των «αιωνίων αντιπάλων» με Χάποελ και Μονακό και σχολιάζει τις δυσκολίες που προκάλεσε το πλήρες ρόστερ των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους Μονεγάσκους και τις ευκαιρίες που προέκυψαν από τις απουσίες των «πρασίνων» και την ατυχία με Χολμς.

Η 7η αγωνιστική της Euroleague κύλησε με τον Παναθηναϊκό να προσθέτει άλλο ένα όνομα (Χολμς) στο μόνιμα γεμάτο απουσιολόγιό του (από την αρχή της σεζόν κι εντεύθεν), αλλά ταυτόχρονα, με το να βρίσκει τα σχήματα και τους τρόπους για να να «καταφέρει» το 5ο διαδοχικό «χτύπημα» (99-85) στην Μακάμπι και να πάρει σημαντική βαθμολογική ανάσα.

Μεγάλα κέρδη των «πρασίνων» η καλύτερη εφετινή εμφάνιση του Ομέρ Γιούρτσεβεν (16π. & 13ρ. με 6/9 σουτ), καθώς επίσης και η πιο επιδραστική απόδοση του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος σε λιγότερο από 16 λεπτά στο παρκέ, πρόλαβε να καταγράψει την υψηλότερη αξιολόγηση στην εφετινή σεζόν (13π. & 6ασ. με μηδέν λάθη και +9 στο plus-minus) και να «χτίσει»... αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Σχεδόν 24 ώρες αργότερα, ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ του ΣΕΦ πλησιάζοντας για πρώτη φορά το απόλυτο ποσοστό της πληρότητάς του στην εφετινή σεζόν (πλέον μόνο ο Έβανς δεν είναι διαθέσιμος), αλλά η πληθώρα των επιλογών, μάλλον μπέρδεψαν το rotation!

Κάπως έτσι το σχήμα, που έβγαλε physicality και προβλημάτισε την επιθετική λειτουργία της Μονακό στο πρώτο μέρος, χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα στο δεύτερο εικοσάλεπτο, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να δεχθούν 55 πόντους και να γνωρίσουν την 3η σερί ήττα τους (87-92) από την ομάδα του Σπανούλη, σε διάστημα επτά μηνών!

Παναθηναϊκός: Οι τραυματισμοί «γεννούν» ευκαιρίες και δίνουν ρυθμό!

Στο “Telekom Center Athens” είδαμε έναν Παναθηναϊκό με τρία πρόσωπα. Το πρώτο είχε να κάνει με το πολύ ζωηρό ξεκίνημα, χάρη στο οποίο βρήκε 22 πόντους στο πρώτο επτάλεπτο (22-14), κατά βάση με ατομικές ενέργειες από τον Όσμαν και τον Ναν και με ελάχιστη δημιουργία, η οποία είχε αποδέκτη τον Γιούρτσεβεν.

Το δεύτερο αφορά στην εικόνα που είδαμε μετά τον τραυματισμό του Χολμς (στο 14ο λεπτό) και τις αλλαγές στα σχήματα που αναγκάστηκε να κάνει ο Άταμαν, πάνω που η ομάδα άρχισε να παίζει πιο δημιουργικό μπάσκετ, με την συνύπαρξη του Σορτς με τον Σλούκα στο παρκέ.

Η αμυντική στατικότητα των γηπεδούχων στο set παιχνίδι για σχεδόν 15 λεπτά (στο τελευταίο 5λεπτο του 1ου μέρους και στο μεγαλύτερο διάστημα της 3ης περιόδου), επέτρεψε στην Μακάμπι, όχι απλά να ξαναμπεί στο ματς, αλλά να ξεφύγει δύο φορές με 5 και 6 πόντους αντίστοιχα και εν συνεχεία, να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου (όταν το «τριφύλλι» έτρεξε ένα επιμέρους 13-2 και ξέφυγε με 68-62)!

Το τρίτο πρόσωπο του «επτάστερου» που ήταν και το πιο επιδραστικό και άφησε τις μεγαλύτερες υποσχέσεις για το μέλλον, καταγράφηκε στα τελευταία 9 λεπτά του αγώνα και είχε να κάνει με την διαφορά των 14 πόντων, με την οποία τελείωσε το ματς, μετά την ισοπαλία στο 30'47” (68-68 με καλάθι του Ντάουτιν τζούνιορ).

Το επιμέρους 31-17 που ακολούθησε επετεύχθη κατά βάση με πεντάδα τριών κοντών (Σορτς, Σλούκα και Ναν), τον Όσμαν στο “4” και τον Γιούρτσεβεν στο “5”, σχήμα που αν δεν είχε τραυματιστεί ο Χολμς, ίσως να μην περνούσε καν από το μυαλό του Άταμαν ώστε να δοκιμαστεί.

Που θέλω να καταλήξω; Ότι η ατυχία που προέκυψε με τον 32χρονο Αμερικανό σέντερ που θα λείψει μίνιμουμ έναν μήνα (υπέστη μερική ρήξη συνδέσμου στο γόνατο), ήταν προφανές ότι ώθησε τον Τούρκο τεχνικό να μετακινήσει τον Όσμαν σε ρόλο power-forward και αυτομάτως να χρησιμοποιήσει περισσότερο άφοβα τον Σορτς ανάμεσα στον Ναν και τον Σλούκα, με τα γνωστά αποτελέσματα.

Η αναλογία των 9 ασίστ έναντι μόλις 2 λαθών στην 4η περίοδο και τα 10/17 σουτ του Παναθηναϊκού, αποτελούν νούμερα, που πέραν του ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης, παρουσίασαν κι ένα πρώτο πολύ πειστικό δείγμα για αυτό που οραματίστηκε ο Άταμαν, όταν ζήτησε την απόκτηση του 27χρονου βραχύσωμου Αμερικανού πρώην point-guard της Παρί.

Ο σταθερά αυξανόμενος χρόνος που θα έχει από δω και στο εξής τόσο ο Σορτς (μέχρι τώρα παίζει κατά μ.ο. 15,0'), όσο και ο Μήτογλου με τον Σαμοντούροφ (δεν αργεί η επιστροφή του), θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό το mindset όλων των μέχρι πρότινος «αδικημένων», ως προς τον ρόλο τους στο rotation (τρανό παράδειγμα ο Γιούρτσεβεν) και αυτή η εξέλιξη, είναι πιθανό να έχει σημαντική επίδραση στην βελτίωση του αγωνιστικού ρυθμού της ομάδας.

Αν και τα μηνύματα που εξέπεμψε η γλώσσα του σώματος του περυσινού πρωταθλητή και Κυπελλούχου Γαλλίας, είχαν μόνο θετική χροιά και παρέπεμπαν σε έναν παίκτη πεισμωμένο να αποδείξει την αξία του και ενθουσιασμένο για την ευκαιρία να διεκδικεί τον τίτλο της Euroleague.

Η αποψινή (20.00) μάχη με την Μονακό στο Μόντε Κάρλο προσφέρεται για χρήσιμα συμπεράσματα και αυτό που μένει να φανεί, είναι το κατά πόσο η αναβάθμιση των ρόλων συγκεκριμένων παικτών, θα έχει αντίκτυπο και στο ομαδικό αποτέλεσμα.

Ολυμπιακός: Επιτακτική ανάγκη οι περισσότερο αθλητικές πεντάδες!

Στο Φάληρο και σε ένα “match up”, που πέρυσι τόσο πολύ τους πόνεσε μέσα σε διάστημα δύο μηνών (εντός έδρας ήττα στην regular season με 77-80 και αποκλεισμός στον ημιτελικό του Final 4 με 68-78), οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την τύχη να παρατάξουν την πιο πλήρη σύνθεση της σεζόν.



Μέσα στην 12άδα οι Φουρνιέ, Γουόκαπ και ΜακΚίσικ, που είχαν παίξει και την προηγούμενη Παρασκευή (24/10) στο Μόναχο, διαθέσιμος και ο Παπανικολάου, ο οποίος είχε απουσιάσει τόσο με την Μπάγερν, όσο και με την Μύκονο για το πρωτάθλημα.

Από την άλλη πλευρά, η Μονακό προερχόταν από δύο σερί εκτός έδρας ήττες (σε Μπολόνια και Σόφια), στις οποίες η μέση παραγωγικότητά της δεν ξεπέρασε τους 75 πόντους και έδειχνε πολύ μακρια από τον καλό της εαυτό.

Παρ’ όλα αυτά, όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι από την τηλεόραση ή γέμισαν τις κερκίδες του ΣΕΦ, αισθάνθηκαν σαν θεατές στο ίδιο έργο που παίχτηκε και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις, τον περασμένο Μάρτιο και τον περασμένο Μάιο.

Ο Μπλόσονγκειμ έκανε πολύ δύσκολη την ζωή του Βεζένκοβ, το αμυντικό πλάνο των Μονεγάσκων «κατέβασε» πιο χαμηλά την δημιουργία των γηπεδούχων, που παρά τις περισσότερες αθλητικές λύσεις που διαθέτουν φέτος, δεν μπόρεσαν να περιορίσουν το επιθετικό ταλέντο των παικτών του Σπανούλη (Τζέιμς και Ντιάλο σκόραραν μαζί 50 πόντους με 13 ασίστ και 18/23 σουτ!) και δέχτηκαν 18 πόντους (92) πάνω από το μέσο παθητικό (74,5) που είχαν μέσα στο σπίτι τους!

Είναι χαρακτηριστικό ότι η περσινή φιναλίστ της Euroleague, που έμεινε χωρίς λάθος για σχεδόν 22 λεπτά στο ματς (υπέπεσε το 5ο της στο 12’58” κι έκανε το 6ο της στο 33’33”), σούταρε με 63,3% εντός πεδιάς και σκόραρε 55 πόντους στο 2ο εικοσάλεπτο.

Κοινώς, η αδυναμία που παρουσίασαν οι Πειραιώτες στην συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε να κάνει με την δυσκολία στο να αμυνθούν απέναντι σε αντιπάλους με πολύ ταλαντούχους και αθλητικούς παίκτες.

Παρ’ όλα αυτά, η ανασταλτική εικόνα των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν πολύ θετική και αυτό αποτυπώθηκε τόσο από τους 37 πόντους που σκόραρε η Μονακό, όσο και από δύο πολύ πειστικά αμυντικά διαστήματα που είχαν οι γηπεδούχοι.

Αναφέρομαι κατά βάση στην μεγάλη ενεργειακή ώθηση που έδωσε στην πεντάδα του Ολυμπιακού η είσοδος στο παιχνίδι των Νιλικινά και Χολ στο 7’54” (αντί των Γουόκαπ και Μίλουτίνοφ), που πήρε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση όταν στο παρκέ πέρασαν και οι Γουορντ και ΜακΚίσικ στην έναρξη της 2ης περιόδου (αντί των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ)!



Σε εκείνο το διάστημα των περίπου 6 λεπτών και με τους 4 πιο αθλητικούς τους παίκτες στο παρκέ, οι πρωταθλητές ανάγκασαν τους φιλοξενούμενους σε 2/8 σουτ και 4 λάθη (από τα 8 που έκαναν συνολικά), ενώ το επιμέρους σκορ που «έτρεξαν» ήταν 17-8 (το 13-14 έγινε 30-22)!

Ήταν το κλασικό χρονικό σημείο που ο 60χρονος Έλληνας coach κάνει τις πρώτες αλλαγές και δίνει τις ανάσες στους βασικούς του, φρεσκάροντας την πεντάδα του.

Με όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, όμως, το συγκεκριμένο σχήμα δεν βρήκε καθόλου χρόνο στο 2ο μέρος (εκεί ήταν που θα είχε μεγαλύτερη συνεισφορά), όπως καθόλου χρόνο δεν βρήκε στο 2ο μέρος και ο πιο έμπειρος πολύ ικανός αμυντικά Κώστας Παπανικολάου μαζί με τον ΜακΚίσικ.

Οι μοναδικοί που έπαιξαν αρκετά ήταν ο Χολ και ο Γουορντ, ενώ πολύ λιγότερο ο Νιλικινά και αυτό στο 27ο και το 28ο λεπτό αντίστοιχα, όταν το ματς άρχισε να «στραβώνει» και η Μονακό είχε βρει ρυθμό και είχε «φύγει» με 8 πόντους διαφορά.

Ο Μπαρτζώκας επέμεινε πάρα πολύ με τον φανερά εκτός κλίματος, Φουρνιέ στην 3η περίοδο (όχι τόσο από πλευράς αστοχίας, όσο από πλευράς επιλογών και αμυντικής ασυνέπειας) και στο 36ο λεπτό αντί να συνεχίσει με τον Γουόκαπ στον «άσο» ή να περάσει τον Νιλικινά, για να μην βγάλει τον Ντόρσεϊ και τον Γουόρντ, ξαναπέρασε στο παρκέ τον 33χρονο Γάλλο πρώην NBAer και ρίσκαρε αφήνοντας την ομάδα χωρίς playmaker στα τελευταία 4’12” (στις δηλώσεις που έκανε παραδέχτηκε το λάθος του)!

Το θέμα δεν είναι το συγκεκριμένο λάθος, γιατί όλες οι αποφάσεις ενέχουν πάντα ένα ποσοστό ρίσκου και μπορούν να αποδειχθούν λανθασμένες. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, άλλωστε, είναι ένας από τους 3-4 πιο καταξιωμένους στο συγκεκριμένο επίπεδο και δεν μπορεί να κριθεί από την συγκεκριμένη επιλογή.

Το ζητούμενο έχει να κάνει με την διαχείριση του υλικού και τον έξτρα πονοκέφαλο που δημιουργεί στον εκάστοτε coach ένα τόσο πλούσιο και ποιοτικό ρόστερ σαν αυτό των «ερυθρολεύκων». Ειδικότερα όταν δεν υπάρχουν απόντες!

Εν κατακλείδι, λοιπόν, είμαι της άποψης ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση απαιτούσε περισσότερο χρόνο σε αθλητικούς παίκτες, που υπό κανονικές συνθήκες είναι πιο πίσω στην ιεραρχία του χρόνου συμμετοχής και όταν η ομάδα είναι πλήρης, δεν ξέρω κατά πόσο η «θυσία» βασικών και ακριβοπληρωμένων σούπερσταρ αποτελεί μία εύκολη διαδικασία σε τόσο μεγάλους οργανισμούς...