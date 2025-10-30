H EuroLeague γνωστοποίησε τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού (31/10).

Γνωστοί έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) οι διαιτητές των αναμετρήσεων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Στο Μονακό - Παναθηναϊκός (31/10, 20:00), διαιητές θα είναι οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Στιβ Μπάιτνερ (Γερμανία).

Από την άλλη, στο Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15), θα σφυρίξουν οι Σρέτεν Ράντβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).