EuroLeague: Οι διαιτητές των αγώνων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Γνωστοί έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10) οι διαιτητές των αναμετρήσεων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Στο Μονακό - Παναθηναϊκός (31/10, 20:00), διαιητές θα είναι οι Εμίλιο Πέρεζ (Ισπανία), Λούκα Καρντούμ (Κροατία) και Στιβ Μπάιτνερ (Γερμανία).
Από την άλλη, στο Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (31/10, 21:15), θα σφυρίξουν οι Σρέτεν Ράντβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.