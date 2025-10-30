Ο Έργκιν Άταμαν δεν ξέχασε τον Τίτο Κομνηνό και μέσα από ένα story του, έστειλε το δικό του μήνυμα για τον έναν χρόνο από τον θάνατό του.

Σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου του 2024, ο επί σειρά μέλος των οικονομικών επιτροπών της FIBA, Τίτος Κομνηνός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Έργκιν Άταμαν, με τον οποίο είχε καλή σχέση μαζί του, δεν ξέχασε τον φίλο του.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από story του, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα, τιμώντας τη μνήμη του Κομνηνού. Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία όπου ήταν μαζί του και ανέφερε:

«Χάσαμε τον Τίτο Κομνηνό, τον αγαπητό μου φίλο, σεβαστός και υποστηρικτής στην Αθήνα πριν από έναν χρόνο. Τίτο φίλε, μου λείπεις πάρα πολύ.