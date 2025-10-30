Άταμαν: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Τίτο Κομνηνό
Σαν σήμερα, 30 Οκτωβρίου του 2024, ο επί σειρά μέλος των οικονομικών επιτροπών της FIBA, Τίτος Κομνηνός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, Έργκιν Άταμαν, με τον οποίο είχε καλή σχέση μαζί του, δεν ξέχασε τον φίλο του.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από story του, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα, τιμώντας τη μνήμη του Κομνηνού. Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε μία φωτογραφία όπου ήταν μαζί του και ανέφερε:
«Χάσαμε τον Τίτο Κομνηνό, τον αγαπητό μου φίλο, σεβαστός και υποστηρικτής στην Αθήνα πριν από έναν χρόνο. Τίτο φίλε, μου λείπεις πάρα πολύ.
Το μήνυμα του Άταμαν για τον Κομνηνό
