Ο Γκόρντον Χέρμπερτ αποκάλυψε πότε αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στη EuroLeague ο Σπένσερ Ντινγουΐντι με τη φανέλα της Μπάγερν.

Ο Σπένσερ Ντινγουΐντι έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς λίγες μέρες πριν από την έναρξη της regular season στο ΝΒΑ, η περίπτωσή του ήρθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό ωστόσο ο 32χρονος γκαρντ-φόργουορντ αποφάσισε να περάσει τον Ατλαντικό για να παίξει στην Μπάγερν Μονάχου που ανακοίνωσε την απόκτησή του ως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο παίκτης έφτασε στο Μόναχο από το Λος Άντζελες το απόγευμα της Τρίτης και αμέσως υποβλήθηκε στις ιατρικές του εξετάσεις, ενώ παρακολούθησε τον αγώνα της Μπάγερν με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική, όπου βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Ντινγουΐντι πήρε μέρος στην πρώτη του προπόνηση στο SAP Garden στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Βαυαρών για το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (30/10, 21:30)

«Το πλάνο είναι να αγωνιστεί ο Σπένσερ την Πέμπτη», δήλωσε ο προπονητής Γκόρντον Χέρμπερτ. «Ωστόσο, η τελική απόφαση θα παρθεί λίγο πριν από τον αγώνα, ανάλογα με την κατάσταση τη δική του και της ομάδας».