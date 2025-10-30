Ποιον γκαρντ του Ολυμπιακού θα αντάλλαζαν με τον αιώνιο αντίπαλο; Οι ερυθρόλευκοι απαντούν
Τι θα προτιμούσαν οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων;
Ο Νίκος Ράπτης βρέθηκε παρέα με την Stoiximan, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό και ρώτησε τους φιλάθλους.
Αν έπρεπε να πάρουν έναν γκαρντ του ΠΑΟ και να δώσουν ένα γκαρντ του Ολυμπιακού στον αιώνιο αντίπαλο, ποιο θα ήταν αυτό;
Δείτε τι απάντησαν στην κάμερα του Gazzetta:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.