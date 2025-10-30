Ποιον γκαρντ του Ολυμπιακού θα αντάλλαζαν με τον αιώνιο αντίπαλο; Οι ερυθρόλευκοι απαντούν

Τι θα προτιμούσαν οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων;

Ο Νίκος Ράπτης βρέθηκε παρέα με την Stoiximan, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό και ρώτησε τους φιλάθλους.

Αν έπρεπε να πάρουν έναν γκαρντ του ΠΑΟ και να δώσουν ένα γκαρντ του Ολυμπιακού στον αιώνιο αντίπαλο, ποιο θα ήταν αυτό;

Δείτε τι απάντησαν στην κάμερα του Gazzetta: