Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη βελτίωσή του, αλλά και για την κριτική που ασκείται.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο Telekom Center Athens επικρατώντας 99-85.

Ένας από τους διακριθέντες για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 13 πόντους και 6 ασίστ και μίλησε για τη δική του βελτίωση και την κριτική που δέχεται.

Αναλυτικά

Για τη δική του καλή εμφάνιση: «Ήταν μια καλή βραδιά για μένα, προσπαθώ να βρω τον ρόλο μου, με εμπιστεύονται όλο και περισσότερο οι συμπαίκτες μου και ελπίζω να συνεχίσω να προοδεύω».

Για την κριτική που υπάρχει κατά διαστήματα: «Πολλά λέγονται και ακούγονται είτε παίζω καλά είτε άσχημα. Πάντα υπάρχει η κριτική, πρέπει να βρίσκω τον τρόπο να την αντιμετωπίζω και με βοηθάει πολύ η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Συγκεντρώνομαι μόνο στη δουλειά μου και στο πως θα γίνω καλύτερος».

Για τους στόχους του: «Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από εδώ για να κερδίσεις τη Euroleague».