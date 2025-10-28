Παναθηναϊκός, Ναν: Άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο και... διέλυσε τη Μακάμπι ο Αμερικανός
Ο Κέντρικ Ναν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Μακάμπι, με το δεύτερο ζευγάρι να του... πηγαίνει λίγο καλύτερα.
Όχι, δεν εννούμε πως στυλιστικά ήταν καλύτερη επιλογή το λαχανί από το καφέ, αλλά εννοούμε πως με το λαχανί ζευγάρι ο Κέντρικ Ναν ξέσπασε.
Στο ημίχρονο ο Κέντρικ Ναν είχε 8 πόντους, ενώ στο τέλος του αγώνα η στατιστική έγραφε 22 πόντους, που σημαίνει πως στο δεύτερο μισό ο Αμερικανός σημείωσε 14 πόντους.
Τα δύο διαφορετικά ζευγάρια παπούτσια του Κέντρικ Ναν:
