Ο Κέντρικ Ναν άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Μακάμπι, με τον Αμερικανό σταρ να... ξεσπά όταν φόρεσε τα λαχανί μπασκετικά του.

Ο Κέντρικ Ναν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Μακάμπι, με το δεύτερο ζευγάρι να του... πηγαίνει λίγο καλύτερα.

Όχι, δεν εννούμε πως στυλιστικά ήταν καλύτερη επιλογή το λαχανί από το καφέ, αλλά εννοούμε πως με το λαχανί ζευγάρι ο Κέντρικ Ναν ξέσπασε.

Στο ημίχρονο ο Κέντρικ Ναν είχε 8 πόντους, ενώ στο τέλος του αγώνα η στατιστική έγραφε 22 πόντους, που σημαίνει πως στο δεύτερο μισό ο Αμερικανός σημείωσε 14 πόντους.