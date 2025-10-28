Παναθηναϊκός, Ναν: Άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο και... διέλυσε τη Μακάμπι ο Αμερικανός

Ναν
Ο Κέντρικ Ναν άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Μακάμπι, με τον Αμερικανό σταρ να... ξεσπά όταν φόρεσε τα λαχανί μπασκετικά του.

Ο Κέντρικ Ναν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, άλλαξε παπούτσια στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός - Μακάμπι, με το δεύτερο ζευγάρι να του... πηγαίνει λίγο καλύτερα.

Όχι, δεν εννούμε πως στυλιστικά ήταν καλύτερη επιλογή το λαχανί από το καφέ, αλλά εννοούμε πως με το λαχανί ζευγάρι ο Κέντρικ Ναν ξέσπασε.

Στο ημίχρονο ο Κέντρικ Ναν είχε 8 πόντους, ενώ στο τέλος του αγώνα η στατιστική έγραφε 22 πόντους, που σημαίνει πως στο δεύτερο μισό ο Αμερικανός σημείωσε 14 πόντους.

Γιούρτσεβεν

Τα δύο διαφορετικά ζευγάρια παπούτσια του Κέντρικ Ναν:

