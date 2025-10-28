Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της regular season.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μακάμπι με 99-85 και φτάνοντας τις πέντε νίκες μετά από επτά αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ισραηλινών στο Telekom Center Athens και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (31/10, 20:00, LIVE από το Gazzetta). Από την άλλη, η Μακάμπι υποχώρησε στο 2–5 και παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Αποτελέσματα - 7η αγωνιστική

Τρίτη 28/10

Τετάρτη 29/10

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν

21:15 Ολυμπιακός-Μονακό

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1 Ζάλγκιρις 5-2 Ερυθρός Αστέρας 5-2 Παναθηναϊκός 5-2 Ολυμπιακός 4-2 Παρί 4-3 Βαλένθια 4-3 Μπαρτσελόνα 4-3 Βίρτους Μπολόνια 4-3 Μονακό 3-3 Παρτίζαν 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 Φενέρμπαχτσε 3-4 Dubai Basketball 3-4 Αναντολού Εφές 3-4 Μπάγερν Μονάχου 3-4 Αρμάνι Μιλάνο 2-5 Βιλερμπάν 2-5 Μακάμπι 2-5 Μπασκόνια 1-6

Επόμενη αγωνιστική (8η, 30-31/10)

Πέμπτη 30/10

20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν

21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball

21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 31/10