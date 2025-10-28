EuroLeague, βαθμολογία: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, επικρατώντας της Μακάμπι με 99-85 και φτάνοντας τις πέντε νίκες μετά από επτά αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ισραηλινών στο Telekom Center Athens και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό (31/10, 20:00, LIVE από το Gazzetta). Από την άλλη, η Μακάμπι υποχώρησε στο 2–5 και παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.
Αποτελέσματα - 7η αγωνιστική
Τρίτη 28/10
- Ζάλγκιρις-Βίρτους Μπολόνια 86-65
- Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν 79-65
- Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης 90-84
- Παναθηναϊκός-Μακάμπι 99-85
- Μπαρτσελόνα-Αρμάνι Μιλάνο 74-72
- Μπασκόνια-Dubai Basketball 92-85
- Παρί-Αναντολού Εφές 80-90
- Βαλένθια-Φενέρμπαχτσε 94-79
Τετάρτη 29/10
- 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρτίζαν
- 21:15 Ολυμπιακός-Μονακό
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
- Ζάλγκιρις 5-2
- Ερυθρός Αστέρας 5-2
- Παναθηναϊκός 5-2
- Ολυμπιακός 4-2
- Παρί 4-3
- Βαλένθια 4-3
- Μπαρτσελόνα 4-3
- Βίρτους Μπολόνια 4-3
- Μονακό 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-4
- Φενέρμπαχτσε 3-4
- Dubai Basketball 3-4
- Αναντολού Εφές 3-4
- Μπάγερν Μονάχου 3-4
- Αρμάνι Μιλάνο 2-5
- Βιλερμπάν 2-5
- Μακάμπι 2-5
- Μπασκόνια 1-6
Επόμενη αγωνιστική (8η, 30-31/10)
Πέμπτη 30/10
- 20:00 Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν
- 21:05 Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Βαλένθια-Dubai Basketball
- 21:30 Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Παρί
- 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 31/10
- 20:00 Μονακό-Παναθηναϊκός
- 21:15 Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Μπασκόνια-Αναντολού Εφές
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.