EuroLeague: Η Φοβερή φάση βγαλμένη από NBA στο Μπάγερν - Ρεάλ (vid)
Η Μπάγερν επικράτησε με 90-84 και έπιασε τη Ρεάλ στο 3-4, επιστρέφοντας από το -16 (στο 19'), ενώ ο Μάικ σταμάτησε στους 29 πόντους.
Ωστόσο δύο λεπτά μόλις από την έναρξη της αναμέτρησης και συγκεκριμένα έπειτα από μία εύστοχη βολή του Οκέκε, ο Γιοχάνες Φόιγκτμαν έκανε μια απίθανη πάσα ολόκληρου γηπέδου στον Λούτσιτς και αυτός στη συνέχεια «τροφοδότησε» τον Ομπστ που ήταν έτοιμος να ευστοχήσει από τη γωνία σε ένα σουτ τριών πόντων και να χαρίσει ένα τρομερό highlight στην αναμέτρηση.
Δείτε τη φάση
Blink and you miss it — two passes, one three, zero dribbles 🏈🤯pic.twitter.com/ki12FIq7OE— BasketNews (@BasketNews_com) October 28, 2025
