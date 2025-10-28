Επιστροφές και μία... απουσία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μακάμπι σε σχέση με το παιχνίδι στη Μπολόνια.

Ο Ρισόν Χολμς επιστρέφει στην 12άδα του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες 10 ημέρες.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρήθηκε από τράβηγμα στον προσαγωγό με αποτέλεσμα να απουσιάσει από την αναμέτρηση στην Μπολόνια όπως επίσης και από το ματς πρωταθλήματος που ακολούθησε κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας. Παρόλα αυτά τώρα είναι διαθέσιμος και θα αγωνιστεί κανονικά στο ματς της της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σε σχέση με το ματς στην Μπολόνια επιστρέφει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (σ.σ. αγωνίστηκε στο ματς με τον Προμηθέα) ενώ κανονικά θα παίξει και ο Χούαντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ταλαιπωρούνταν από διάστρεμμα. Ναι μεν έπαιξε στην Μπολόνια αλλά ήταν σαφώς ανέτοιμος.

Αντίθετα έχει τεθεί νοκ άουτ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (επίσης με διάστρεμμα) ο οποίος δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Μακάμπι. Κανονικά στην 12άδα και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είχε ένα σφίξιμο στον προσαγωγό αλλά δεν ήταν αρκετό για να του στερήσει τη συμμετοχή στο ματς. Εκτός είναι επίσης οι Σαμοντούροβ, Λεσόρ, ενώ «κόπηκε» σε συγκριτικά με το ματς της Μπολόνια, ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.