Ο Κίναν Έβανς μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στο παρκέ.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Μονακό, το βράδυ της Τετάρτης (29/10), για την έβδομη αγωνιστική της Euroleague. Παράλληλα με την αγωνιστική δράση, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένουν τον Κίναν Έβανς να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις.

Ο ίδιος, μέσα από story του έδειξε να έχει μεγάλη ανυπομονησία ώστε να επιστρέψει στη δράση. Ο Αμερικανός γκαρντ θα μπει στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας, όπως τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, πριν από την ερχόμενη αναμέτρηση με αντίπαλο την ομάδα από το Μόντε Κάρλο.

«Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια» ανέφερε ο κόουτς των Πειραιωτών.