Παναθηναϊκούς προς τους φιλάθλους: «Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε, Τρίτη (28/109, 21:15), στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague, με την οποία αρχίζει μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».
Η «πράσινη» ΚΑΕ, έβγαλε οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο Telekom Center Athens. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρεται το γεγονός ότι οι θύρες θα ανοίξουν από τις 18:15 ενώ υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη μόνο με φωνή.
Οι οδηγίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς με τη Μακάμπι
Μήνυμα προς τους φιλάθλους μας 📩— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 28, 2025
Μία ακόμα «διπλή» εβδομάδα στη EuroLeague ξεκινά από το «σπίτι» μας κι η ομάδα σε χρειάζεται δίπλα της! ☘️
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς ενημερώνει πως οι θύρες του Telekom Center Athens ανοίγουν στις 18:15 για την αποψινή αναμέτρηση με… pic.twitter.com/K12a4vIVjs
