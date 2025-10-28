Παναθηναϊκούς προς τους φιλάθλους: «Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας»

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Οι οδηγίες του Παναθηναϊκού προς τους φιλάθλους για τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ απόψε, Τρίτη (28/109, 21:15), στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague, με την οποία αρχίζει μία ακόμη «διαβολοβδομάδα».

Η «πράσινη» ΚΑΕ, έβγαλε οδηγίες για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο Telekom Center Athens. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρεται το γεγονός ότι οι θύρες θα ανοίξουν από τις 18:15 ενώ υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη μόνο με φωνή.

Οι οδηγίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς με τη Μακάμπι

 

@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
     

