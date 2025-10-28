Μιλουτίνοφ για Μονακό: «Δε σκέφτομαι τι συνέβη πριν μερικούς μήνες στον ημιτελικό»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι απέναντι στη Μονακό για τον Ολυμπιακό, αναφέροντας πως έχει αφήσει πίσω του το παρελθόν και ό,τι συνέβη στον περσινό ημιτελικό του Final Four της EuroLeague.

Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ

«Δύσκολο παιχνίδι, παίζουν πολύ δυνατό και σκληρό μπάσκετ. Είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα, οπότε πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Για την επιστροφή των τραυματιών: «Δεν είχαμε χρόνο για ομαδικές προπονήσεις επειδή ταξιδεύαμε. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, είναι πάντα καλό να γυρίζουν οι τραυματίες, να βλέπεις γεμάτο το ρόστερ. Είναι πιο εύκολο για τα παιχνίδια και να δούμε την προοπτική που έχουμε ως ομάδα».

Για το πώς διαχειρίζεται τα συνεχόμενα παιχνίδια: «Πρέπει να βάζεις το μπάσκετ ως νούμερο ένα σε αυτήν τη διαδικασία. Την αποθεραπεία, υπάρχουν οι προπονήσεις και κάποια ρεπό που περνάς με την οικογένειά σου, αλλά το βασικό είναι να βάζεις ως νούμερο ένα το μπάσκετ».

Για το πόσο τον βοηθάει η άνοδος του Ντόντα Χολ: «Είναι πολύ καλός παίκτης, δεν ήρθε πρώτη φορά στην EuroLeague. Ξέρουν όλοι τι μπορεί να κάνει. Μερικές φορές σε μία νέα ομάδα πρέπει να προσαρμοστείς. Θα συνεχίσει να βελτιώνεται, είμαι χαρούμενος για εκείνον».

Για το αν σκέφτεται τον περσινό ημιτελικό με τη Μονακό: «Δεν ξέρω αν θα απαντήσω σωστά, αλλά είμαστε νέα ομάδα, δε σκέφτομαι τι συνέβη πριν μερικούς μήνες στον ημιτελικό. Είναι νέες ομάδες. Σε σχέση με τότε δεν είχαμε παίξει καλά, δεν απαντήσαμε στο physical παιχνίδι τους τότε, πρέπει να το κάνουμε τώρα».