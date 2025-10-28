Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τα ματς της 7ης αγωνιστικής

H Euroleague βρίσκεται ήδη στην 7η στροφή της και στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules powered by bwin, αναλύουμε τις τοπ επιλογές παικτών πριν από μία ακόμα διαβολοβδομάδα.

Η αγωνιστική δράση στη Euroleague συνεχίζεται με φρενήρεις ρυθμούς και η 3η διαβολοβδομάδα της σεζόν είναι προ των πυλών!

Αυτό σημαίνει φυσικά πως έχουμε διπλή αγωνιστική και στο Euroleague Fantasy Challenge, presented by bwin!

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, η Ευτυχία Οικονομίδου και ο Δημήτρης Οικονόμου παρουσιάζουν τις επιλογές τους πριν το πρώτο «πιάτο» της διαβολοβδομάδας, αναλύουν τους λόγους για ορισμένες αλλαγές που θα... συζητηθούν και η κόντρα για την τελική επικράτηση δεν σταματά!

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY