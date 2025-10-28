Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δε βρίσκεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι, όμως ο Παναθηναϊκός έχει διαθέσιμους τους Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς. Δείτε το ιατρικό δελτίο της 7ης αγωνιστικής στην EuroLeague.

Η 7η αγωνιστική της EuroLeague ξεκινάει με οκτώ παιχνίδια και τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Μακάμπι στο Telekom Center Athens (21:15, Live στο Gazzetta).

Με τον Εργκίν Αταμάν να μιλάει για τις επιστροφές των «πρασίνων». Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ρισόν Χολμς έχουν τεθεί στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δε θα αγωνιστεί απέναντι στη Μακάμπι, ενώ βέβαια εκτός παραμένει ο Ματίας Λεσόρ.

«Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο γήπεδο. Φυσικά, ο Σαμοντούροφ όχι ακόμα, αλλά οι άλλοι ναι. Κάναμε καλή προπόνηση τώρα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όλοι τους προπονήθηκαν και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο αύριο» ανέφερερ ο κόουτς των «πρασίνων» ανέφερε ο Αταμάν. Από μεριάς της η Μακάμπι δεν έχει τραυματισμούς και θα έρθει πλήρης στην Αθήνα.

Ζάλγκιρις - Βίρτους

Γουίλιαμς Γκος και Ντοβίντας Γκιεντράιτις είναι εκτός από την αναμέτρηση για τους Λιθουανούς

Ο Σαλιού Νιάνγκ δεν αγωνίστηκε για τη Βίρτους το Σαββατοκύριακο στο παιχνίδι της ιταλικής λίγκας λόγω ίωσης αλλά θα δώσει κανονικά το παρών!

Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ δεν έχει δηλωθεί ακόμα για τον Ερυθρό Αστέρα. Εκτός από την αναμέτρηση είναι ο Τάισον Κάρτερ, ο Χασιέλ Ριβέρο, ο Τζοέλ Μπολομπόι και φυσικά ο Αϊζάια Κάνααν. Αμφίβολοι οι Τζόρνταν Νουόρα και Ντεβόντε Γκρέιαμ.

Εκτός για τη Βιλερμπάν είναι ο Σακίλ Χάρισον, ενώ αμφίβολοι είναι οι Έντουιν Τζάκσον και Τομά Ερτέλ, με τον τελευταίο να μην έχει καταγράψει ακόμα συμμετοχή στην EuroLeague.

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης

Δεν έχει δηλωθεί ακόμα ο Σπένσερ Ντινγουΐντι και φυσικά είναι εκτός ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Εκτός παραμένει ο Ελίας Χάρις, ενώ αναμένεται να επιστρέψει ο Γιοχάνες Φόιγκντμαν.

Ο Αντρέ Φελίζ είναι ο μοναδικός παίκτης της Ρεάλ που δεν ταξίδεψε στο Μόναχο. Ο Σέρχιο Γιουλ επέστρεψε στο ματς πρωταθλήματος, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Γκαμπριέλε Πρότσιντα.

Μπαρτσελόνα - Αρμάνι

Δε θα αγωνιστούν για την Μπαρτσελόνα οι Νίκο Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιεθ, με τον δεύτερο φυσικά να μένει εκτός ως τον Απρίλιο. Ωστόσο ο Ντάριο Μπριθουέλα που δεν αγωνίστηκε στην 6η αγωνιστική, επέστρεψε στο παιχνίδι της ισπανικής λίγκας.

Η Αρμάνι Μιλάνο δε θα έχει στη διάθεσή της τους Ζακ ΛεΝτέι, Λορέντζο Μπράουν, Τζος Νίμπο και Ουσμάνε Ντιόπ.

Μπασκόνια - Ντουμπάι

Τρεντ Φόρεστ και Μάρκους Χάουαρντ δεν είναι στη διάθεση του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Για την Ντουμπάι θα φανεί αν ο Μπούγκι Έλις κάνει το ντεμπούτο του στην 7η αγωνιστική. Εκτός είναι και ο Αλέκσα Αβράμοβιτς ενώ αμφίβολοι είναι και οι Νέιτ Μέισον, Τζάναν Μούσα με λίγες πιθανότητες συμμετοχής.

Παρί - Εφές

Ο Ισμαέλ Μπακό έπαιξε στο παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να παίξει απέναντι στην Παρί, ενώ εκτός είναι ο Λαμάρ Στίβενς.

Δυστυχώς ο Γιώργος Παπαγιάννης χάνει τη σεζόν για την Εφές, που δεν έχει και τον Βενσάν Πουαριέ. Ο Κάι Τζόουνς επέστρεψε στη δράση, ενώ δεν είχε αγωνιστεί στην 6η αγωνιστική, ενώ και ο Ερτσάν Οσμάνι επέστρεψε νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ωστόσο ο Τζόρνταν Λόιντ είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση.

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε

Ο νεοφερμένος Μπράξτον Κέι δεν έχει δηλωθεί προς το παρόν στο ρόστερ της EuroLeague, ενώ ο Γιακούμπα Σίμα δεν έχει αγωνιστεί ακόμα για τη Βαλένθια.

Άρτουρς Ζάγκαρς, Μπράντον Μπόστον και Ζίλσον Μπανγκό έχουν μείνει εκτός για την Φενέρμπαχτσε, ενώ οι Τάιλερ Χόρτον Τάκερ και Αρμάντο Μπακό επέστρεψαν στη δράση.