Να αφήσει πίσω του την ήττα στην Μπολόνια και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει ο Παναθηναϊκός, το βράδυ της Τρίτης (28/10) στο Telekom Center Athens.

Η τρίτη διπλή αγωνιστική της σεζόν για την EuroLeague βρίσκεται προ των πυλών, με τον Παναθηναϊκό να ανεβαίνει πρώτος στη σκηνή, το βράδυ της Τρίτης. Οι «πράσινοι» θα υποδεχτούν τη Μακάμπι του Όντεντ Κάτας στο Telekom Center Athens (21:15, Live στο Gazzetta), με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Μετά την ήττα του στην Μπολόνια από τη Βίρτους, ο Παναθηναϊκός αναζητά αντίδραση, έχοντας και επιστροφές. Αφού, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν, στη διάθεσή του θα τεθούν τόσο οι Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που αντιμετώπισαν μικροποβλήματα τραυματισμών, όσο και ο Ρισόν Χολμς ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην Ιταλία.

Ωστόσο, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δε θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς. «Εκτός από τον Ρογκαβόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι θα είναι στο γήπεδο. Φυσικά, ο Σαμοντούροφ όχι ακόμα, αλλά οι άλλοι ναι. Κάναμε καλή προπόνηση τώρα, οπότε θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ο Χολμς, ο Χουάντσο και ο Ναν. Όλοι τους προπονήθηκαν και πιστεύω ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο αύριο» ανέφερερ ο κόουτς των «πρασίνων» στις δηλώσεις του.

Τονίζοντας πως η Μακάμπι είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. «Φυσικά, χρειαζόμαστε 100% δυνατή ατμόσφαιρα, σκληρούς οπαδούς να είναι δίπλα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ομάδας, με όλα αυτά τα προβλήματα τραυματισμών. Να είναι ενεργοί στο γήπεδο, να βοηθήσουν την ομάδα, να δώσουν κίνητρο και επιπλέον ενέργεια στο παρκέ» ήταν τα λόγια του.

7η αγωνιστική

28/10

Ζάλγκιρις - Βίρτους 20:00

Ερυθρός Αστέρας - Βιλερμπάν 20:00

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης 21:00

Παναθηναϊκός - Μακάμπι 21:15

Μπαρτσελόνα - Αρμάνι 21:30

Μπασκόνια - Ντουμπάι 21:30

Παρί - Εφές 21:45

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 22:00

29/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρτίζαν 20:00

Ολυμπιακός - Μονακό 21:15

Η κατάταξη