Όσμαν για το τάιμ άουτ του Αταμάν, όταν δεν μίλησε στους παίκτες: «Είχε δίκιο που εκνευρίστηκε!»

Ο Τσέντι Όσμαν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στη Μπολόνια, μιλώντας για το περίφημο τάιμ άουτ όπου ο Τούρκος κόουτς έμεινε σιωπηλός.

Ο Παναθηναϊκός στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι (28/10, 21:15) με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, και ο Τσέντι Όσμαν εξήγησε στη Media Day του «τριφυλλιού» τι πρέπει να αλλάξουν οι «πράσινοι» σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση με τη Βίρτους: «Πρέπει απλώς να βγούμε στο γήπεδο και να παίξουμε πιο δυνατά, να είμαστε πιο επιθετικοί στην άμυνα. Η Μακάμπι είναι μια καλή επιθετική ομάδα, σκοράρει πολύ, παίζει πολύ ένας εναντίον ενός, οπότε πρέπει να τους σταματήσουμε και να παίξουμε καλή άμυνα».

Ερωτηθείς για τις επιστροφές των Ναν, Χουάντσο και Χολμς και για το αν ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί πιο σκληρός, απάντησε: «Ναι, φυσικά! Είμαστε 15 παίκτες στο ρόστερ, οπότε ξέρεις… Όταν προκύπτουν τραυματισμοί, που θα συμβούν, και είναι φυσιολογικό σε μια μακρά σεζόν, πάντα πρέπει να δίνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά, προφανώς, είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι».

Όσον αφορά το πιεσμένο καλεντάρι και την τρίτη «διαβολοβδομάδα» που βρίσκεται προ των πυλών, ανέφερε: «Φυσικά, έχουμε πολλά παιχνίδια και πρέπει να ξεκουράζουμε το σώμα μας. Πρέπει να το φροντίζουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμένουμε φρέσκοι».

Για τη στάση του Εργκίν Αταμάν να μείνει σιωπηλός στο τάιμ άουτ απέναντι στη Βίρτους, επισήμανε: «Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μας ζητάει ο προπονητής και, προφανώς, πιστεύω είχε δίκιο που εκνευρίστηκε με τον τρόπο που παίξαμε απέναντι στη Βίρτους. Δεν ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο γήπεδο. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για αύριο και ελπίζουμε να το δείξουμε.»