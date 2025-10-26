Η Βαλένθια ενισχύει τη γραμμή των ψηλών με την απόκτηση του Μπράξτον Κι για το υπόλοιπο της σεζόν 2025–26.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ Μπράξτον Κι για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025–26, προσθέτοντας βάθος και αθλητικότητα στη γραμμή των ψηλών της.

Ο 28χρονος άσος, με θητεία τεσσάρων ετών στο ΝΒΑ, έχει φορέσει τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Ντένβερ Νάγκετς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με συνολικά 42 εμφανίσεις στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Ο Κι φτάνει στη Βαλένθια ως ελεύθερος, μετά την αποδέσμευσή του από τους Μέμφις Γκρίζλις. Την περσινή σεζόν (2024–25) διακρίθηκε στη G-League, όπου αναδείχθηκε Αμυντικός της Χρονιάς και συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Αμυντική Πεντάδα, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τον μελλοντικό του συμπαίκτη, Ίσαακ Νογκές.

Οι αριθμοί του στην G-League ήταν 18,4 πόντοι, 9,5 ριμπάουντ, 4,5 ασίστ, 2,9 κλεψίματα και 1,1 τάπες ανά αγώνα, επιδόσεις που του χάρισαν στο φινάλε της χρονιάς εγγυημένο συμβόλαιο με τους «πολεμιστές».