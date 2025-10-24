Παναθηναϊκός, Κουζέλογλου: Ντεμπούτο στην Euroleague, τον έριξε ο Αταμαν στο παρκέ από τη 2η περίοδο!
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.
Οι «πράσινοι» τα βρήκαν σκούρα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, λόγω και των απουσιών, με αποτέλεσμα ο Εργκίν Άταμαν να ρίχνει στο παρκέ τον Γιάννη Κουζέλογλου κάτι παραπάνω από δύο λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Ο Έλληνας σέντερ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα πράσινα στην κορυφαία ευρωπαϊκη διασυλλογική διοργάνωση για να στηρίξει τον Ομέρ Γιούρτσεβεν στη θέση «5», καθώς ήταν μόνος του μετά την απουσία του Ματίας Λεσόρ και του Ομέρ Γιούρτσεβεν.
