Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Βίρτους (21:00, live Gazzetta, Novasports 4) και ψάχνει νίκη για να μην πέσει από την κορυφή.

Με νίκη θέλει να συνεχίσει την πορεία του στη Euroleague το τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται στη Μπολόνια με τη Βίρτους (21:00, live Gazzetta, Novasports 4) και ψάχνει νίκη για να παραμείνει στην κορυφή. Οι πράσινοι ταξίδεψαν στην ιταλική πόλη χωρίς τέσσερις παίκτες μαζί του.

Συγκεκριμένα δεν υπολογίζονται οι Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, όπως επίσης και οι Ρισόν Χολμς και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης οι οποίοι με τη σειρά τους έμειναν στην Αθήνα μετά τα τελευταία προβλήματα που αποκόμισαν. Ο Αμερικανός σέντερ έχει υποστεί τράβηγμα στον προσαγωγό ενώ ο διεθνής φόργουορντ έχει πρόβλημα με τον αγκώνα του δεξιού του χεριού.

Ο Εργκίν Άταμαν τόνισε πως μεταξύ άλλων πως «το σημαντικότερο πρόβλημα είναι οι παίκτες που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν», ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στάθηκε στα... όπλα της ομάδας του.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Παναθηναϊκό και την ποιότητα του.

Οι πράσινοι μέχρι στιγμής μετρούν 4 νίκες και μόλις μια ήττα στη διοργάνωση, ενώ η Βίρτους είναι στο 3-2 και με κορυφαία νίκη αυτή στην πρεμιέρα κόντρα στη Ρεάλ.

To πρόγραμμα

Εφές - Φενέρ 20:30

Βίρτους-Παναθηναϊκός 21:00

Παρτίζαν - Παρί 21:30

Μπάγερν-Ολυμπιακός 21:45