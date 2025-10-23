Στο Gazz Floor by Novibet αναλύσαμε τον τρόπο παιχνιδιού του Σπένσερ Ντινγουίντι, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Μπάγερν, ενώ τονίστηκε πως ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά, κοιτάζοντας τις περιπτώσεις.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι είναι το πρόσωπο των ημερών, με τον 32χρονο NBAer, ο οποίος βρέθηκε στο ραντάρ και του Ολυμπιακού, να καταλήγει τελικά στην Μπάγερν και στο Μόναχο.

Στο Gazz Floor by Novibet της Πέμπτης (23/10) αναλύθηκε το παιχνίδι του Αμερικανού και το γεγονός πως ο αθλητής παίζει αρκετά με την μπάλα στα χέρια του, όπως εξήγησαν ο Αχιλλέας Μαυροδόντης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου ενώ στην συνέχεια ο ρεπόρτερ του Gazzetta τόνισε ότι παρότι αυτή η περίπτωση δεν προχώρησε, ο Ολυμπιακό συνεχίζει να κοιτάζει τι υπάρχει στην αγορά.

Αυτό γίνεται και για την θέση «1» και για την θέση «5», όμως, όπως τονίστηκε και στο Gazz Floor by Novibet, ο Ολυμπιακός δεν θα κινηθεί για έναν παίκτη απλά για να πει ότι πήρε. Αντιθέτως, θα κινηθεί για παίκτη ο οποίος θα μπορεί ξεκάθαρα να κάνει την διαφορά και θα ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θέλει σε καμία περίπτωση να προσθέσει έναν παίκτη που δεν θα βοηθήσει πραγματικά την ομάδα.