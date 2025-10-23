Χέρμπερτ: «Είναι φανταστικό ότι φέρνουμε τον Ντιντγουίντι στο Μόναχο!»

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι παίρνει τα ταλέντα του στο Μόναχο για λογαριασμό της Μπάγερν, και ο προπονητής των Βαυαρών, Γκόρντον Χέρμπερτ, σχολίασε τη συμφωνία με τον Αμερικανό πρώην NBAer.

Η Μπάγερν επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Σπένσερ Ντινγουίντι, φέρνοντας στο Μόναχο τον 32χρονο γκαρντ-φόργουορντ των 621 αγώνων στη regular season με τους Πίστονς, Νετς, Γουίζαρντς, Μάβερικς και Λέικερς.

Ο Ντινγουίντι μπήκε στη λίγκα ως νο.24 στο 2014 NBA Draft από τους Ντιτρόιτ Πίστονς και πλέον θα περάσει τον Ατλαντικό για πρώτη φορά, ενισχύοντας τους Βαυαρούς.

Από την πλευρά του, ο Γκόρντον Χέρμπερτ, σχολίασε τη σπουδαία συμφωνία με τον Ντινγουίντι: «Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, μπορεί να σκοράρει, να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και έχει περάσει μερικά εξαιρετικά χρόνια στο ΝΒΑ. Με το μέγεθός του μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της περιφέρειας, ενώ μπορεί να δώσει σημαντικές βοήθειες στην άμυνα. Φυσικά, πρόκειται για την πρώτη του εμπειρία στην EuroLeague και στο μπάσκετ της FIBA, αλλά είναι επίσης ένας πολύ έξυπνος παίκτης, με υψηλό μπασκετικό IQ και σπουδαία προσωπικότητα. Είναι φανταστικό το ότι φέρνουμε έναν τόσο μεγάλο παίκτη στο Μόναχο»!