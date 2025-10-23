Γουόκαπ για μεταγραφικά σενάρια: «Δεν είναι δουλειά μας να το συζητήσουμε αυτό»

Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για το ματς με τη Μπάγερν (24/10) και δεν θέλησε να σχολιάσει τα μεταγραφικά σενάρια.

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί για Μόναχο ενόψει του ματς με τη Μπάγερν (24/10, 21:45) για τη Euroleague και ο Τόμας Γουόκαπ στάθηκε στην κατάσταση του, στη συγκέντρωση της ομάδας, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν είναι δουλειά του να σχολιάζει μεταγραφικές υποθέσεις.

«Είμαστε έτοιμοι και ενθουσιασμένοι. Δεν έχει σημασία αν ταξιδεύουμε τα μεσάνυχτα ή το πρωί. Νιώθω υπέροχα, είχα χρόνο να επανέλθω. Έκανα μερικές καλές προπονήσεις μέσα στη βδομάδα. Νιώθω τέλεια», είπε αρχικά.

Για τα σενάρια για προσθήκη ενός ακόμη γκαρντ στο ρόστερ του Ολυμπιακού: «Δεν είναι δουλειά μας να το συζητήσουμε αυτό, είμαστε εδώ για να παίξουμε το ματς. Είναι δουλειά του front office. Είμαστε ανταγωνιστικοί όλοι μας. Πάντως είμαστε εδώ για να νικήσουμε και είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό».

Στο τέλος πρόσθεσε: «Είναι νωρίς μέσα στη σεζόν για να είμαστε χαλαροί. Να χτίζουμε και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Αν χαλαρώσεις, δεν γίνεται να το πετύχεις αυτό».