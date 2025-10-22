Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγει το Gazzetta από το περιβάλλον και των δύο πλευρών, η μεθεπόμενη σεζόν (2027-28) θα είναι – εκτός συγκλοινιστικού απροόπτου – η 2η μετά από 27 χρόνια που το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα διχοτομηθεί σε διασυλλογικό επίπεδο. Η διεύρυνση της Euroleague και τα πλάνα των Αμερικανών υπό την αιγίδα της FIBA.

Μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι αρκετή για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι, ποια ήταν η μοναδική χρονιά που ο πιο σημαντικός ευρωπαϊκός τίτλος, απονεμήθηκε σε δύο ομάδες. Ο λόγος για την σεζόν 2000-2001, στο τέλος της οποίας, το τρόπαιο της νεοσύστατης Euroleague πήγε στα χέρια της Κίντερ Μπολόνια και εκείνο της Suproleague κατέληξε σε εκείνα της Μακάμπι!

Οι δύο διοργανώσεις που συντελέστηκαν με συνολικά 44 ομάδες (24 στην πρώτη και 20 στην δεύτερη), προέκυψαν από το σχίσμα που «σημάδεψε» το οικοσύστημα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, του οποίου τα ηνία πέρασαν έκτοτε στους μεγάλους συλλόγους! Με αποτέλεσμα την γέννηση της αρχικής μορφής, στην οποία λειτούργησε η σημερινή Euroleague.

Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα και σε ένα momentum που, απαλλαγμένη από τις αρτηριοσκληρωτικές παθογένειες που την κράτησαν στάσιμη για αρκετό καιρό, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση βρίσκεται σε φάση αξιοσημείωτης ανάπτυξης και δημοφιλίας, το μπάσιμο του NBA στην ευρωπαϊκή αγορά φαίνεται ότι θα αλλάξει άρδην το σκηνικό.

Με τις δύο συναντήσεις των δύο πλευρών επί ελβετικού εδάφους (τον περασμένο Μάϊο και στα μέσα Οκτώβρη) να μην έχουν βγάλει «λευκό καπνό» όσον αφορά το ενδεχόμενο σύμπραξης και διοργάνωσης μίας ενιαίας λίγκας, όλα συγκλίνουν ότι η μεθεπόμενη σεζόν (2027-28), την οποία οι αξιωματούχοι του ΝΒΑ και της FIBA έχουν θέσει ως ορόσημο για την έναρξη του μεγαλεπήβολου σχεδίου τους, θα αποτελέσει την απαρχή για μία ακόμη διχοτόμηση στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο επίκεντρο η πίτα των εμπορικών εσόδων στο μπάσκετ, που αν και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, απέχει παρασάγγας από τα κέρδη που μοιράζονται οι αντίστοιχοι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι του ποδόσφαιρου.

Οι Αμερικανοί μελέτησαν τα νούμερα, αξιολόγησαν τις ευκαιρίες και το potential της αγοράς κι αφού συνυπολόγισαν τα οφέλη από την επενδυτική διείσδυση των αραβικών κεφαλαίων, κατέληξαν ότι το προϊόν έχει τεράστια προοπτική αναβάθμισης και παραγωγής κέρδους.

Κάπως έτσι και υπό την αιγίδα της συνεργασίας που έχει με τον θεσμικό φορέα του αθλήματος, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το ΝΒΑ αποφάσισε να προχωρήσει στην δημιουργία μίας νέας λίγκας στην Ευρώπη.

Από την στιγμή, μάλιστα, που στην τελευταία συνάντηση που έγινε (προ δύο εβδομάδων στην Γενεύη), απορρίφθηκε το ενδεχόμενο απορρόφησης των 13 εταίρων της ECA στην λίγκα που βρίσκεται στα σκαριά, όλα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για κάποια χρόνια – μέχρι να δούμε πως θα λειτουργήσει, από πολλές απόψεις, αυτή η συνύπαρξη – το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα βιώσει μία περίοδος αγωνιστικής υπερφόρτωσης και διασυλλογικής σύγχυσης.

Προς το παρόν, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού κρατάει κλειστά τα χαρτιά της και οι όποιες λεπτομέρειες του νέου εγχειρήματος που κυκλοφορούν, προκύπτουν με το σταγονόμετρο!

Αν είμαστε σε θέση να ποντάρουμε σε κάτι την δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό έχει να κάνει με το αρκετά πιθανό σενάριο της μετακίνησης των Ρεάλ, Μπαρτσελόνα (τους έχουν ήδη τάξει πολλά χρήματα) και Βιλερμπάν από την μία στην άλλη διοργάνωση. Αυτές οι τρεις, μαζί με την Φενερμπαχτσέ, είναι οι μόνες ομάδες που δεν έχουν υπογράψει το νέο 10ετές συμβόλαιο που θα δεσμεύσει τις ομάδες της Euroleague μέχρι το 2036 (έχουν δικαίωμα να το κάνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου).

Όσον αφορά τις πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή κομισάριου του ΝΒΑ, Μαρκ Τέϊτουμ, για την συμμετοχή ελληνικής ομάδας στη νέα λίγκα, το ρεπορτάζ του Gazzetta αναφέρει ότι φαντάζει αδύνατον αυτή να είναι κάποια εκ των δύο αιωνίων αντιπάλων! Και αυτό γιατί αν οι «πράσινοι» ή οι «ερυθρόλευκοι» θελήσουν να αποχωρήσουν από τον συνεταιρισμό της ECA, τότε τη αποζημίωση που θα κληθούν να πληρώσουν είναι 10 εκατομμύρια Ευρώ για σε κάθε ιδιοκτήτη εταίρο της EL, δηλαδή από 90 έως 120 εκατομμύρια Ευρώ.

