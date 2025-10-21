Μοτεγιούνας: «Η 1η Δεκεμβρίου, ημερομηνία–στόχος για τη διοργάνωση αγώνων στο Ισραήλ»

Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτεγιούνας, μίλησε στο BasketNews για τον στόχο της διοργάνωσης σχετικά με τα παιχνίδια στο Ισραήλ μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.

Η EuroLeague, λαμβάνοντας υπόψη την ειρηνευτική συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, υπολογίζει ότι μέχρι τότε θα υπάρξει η δυνατότητα να διεξαχθούν οι αγώνες των ισραηλινών ομάδων στην έδρα τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μοτεγιούνας:

«Έχουμε ορίσει την 1η Δεκεμβρίου ως ημερομηνία-στόχο για την εκ νέου διοργάνωση των αγώνων στο Ισραήλ. Αυτό είναι το σχέδιο που ισχύει σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάπαυση του πυρός και το ειρηνευτικό σχέδιο που ανακοινώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό εξαρτάται προφανώς από την εξέλιξη της κατάστασης, τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την πρόοδο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Δεσμευτήκαμε απέναντι στους συλλόγους να τους ενημερώνουμε συνεχώς και να τους παρουσιάζουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτή η απόφαση δεν είναι οριστική, καθώς προφανώς απαιτεί να συνυπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν ελέγχουμε.

Καθήκον μας είναι να προσπαθούμε πάντα να διεξάγονται όλοι οι αγώνες στα γήπεδα των ομάδων, μπροστά στους οπαδούς τους. Ωστόσο, η ασφάλεια είναι απαραίτητη προϋπόθεση και γι' αυτό οι αγώνες διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα εδώ και δύο χρόνια. Οι πρόσφατες εξελίξεις μας φέρνουν πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά δεν βιαζόμαστε. Ελπίζουμε ότι η ημερομηνία θα είναι ο Δεκέμβριος, όπως έχει προγραμματιστεί.

Όλες οι ομάδες, χωρίς εξαίρεση, επιθυμούν να διεξαχθούν οι αγώνες στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατόν. Το ίδιο επιθυμούν και οι παίκτες, οι προπονητές, οι διαιτητές και η διοίκηση του πρωταθλήματος, καθώς αυτό θα σημαίνει ότι η σύγκρουση στην περιοχή έχει τελειώσει.

Ωστόσο, μέχρι τότε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και να διεξάγουμε συζητήσεις με τις ομοσπονδίες μας, τις τοπικές αρχές και τις αρχές των φιλοξενούμενων ομάδων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι συνθήκες είναι ασφαλείς για όλους τους εμπλεκόμενους.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας, η μεγαλύτερη ευθύνη μας, και δεν την αντιμετωπίζουμε με ελαφρότητα.»