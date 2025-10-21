Ο Μαρκ Τέιτουμ, αναπληρωτής κομισάριος του NBA, μίλησε για το NBA Europe και τις ελληνικές ομάδες!

Ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε και στο NBA Europe και αποκάλυψε πως υπάρχουν επαφές με ομάδες από την Ελλάδα, χωρίς όμως να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ:

Για το NBA Europe: «Πιστεύουμε πως υπάρχει χώρος για κάθε κλαμπ της Ευρώπης στο "οικοσύστημά" μας, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Euroleague και την FIBA και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία λύση, γιατί στο τέλος της ημέρας πρέπει να προσφέρουμε κάτι καλό στον κόσμο».

Για συμμετοχή ομάδων από το Ισραήλ και την Μέση Ανατολή στο NBA Europe: «Για την πρώτη φάση, το πλάνο μας είναι ομάδες από Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, ίσως Τουρκία και ίσως Ελλάδα. Αλλά θα υπάρχουν μερικές ανοιχτές θέσεις στο "οικοσύστημα", οπότε στα πρώιμα στάδια θα μπορούν να προκριθούν».

Για τις ελληνικές ομάδες: «Μιλάμε με πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, αλλά δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες».