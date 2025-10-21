Παναθηναϊκός: Η Βίρτους ανακοίνωσε sold out για το ματς με τους «πράσινους»
Δεν θα πέφτει... καρφίτσα στην «Paladozza» της Μπολόνια ενόψει της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR η οποία και είναι προγραμματισμένη για τις 24/10 στις 21:00.
Να σημειωθεί ότι και οι «πράσινοι» θα έχουν την συμπαράσταση των φιλάθλων τους, καθώς πολλοί θα ταξιδέψουν στην Μπολόνια μαζί με το τσάρτερ της ομάδας.
SOLD OUT ❤️🔥 𝗣𝗮𝗰𝗸𝗲𝗱 𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲. 𝗕𝗶𝗴 𝗻𝗶𝗴𝗵𝘁. pic.twitter.com/lj89gmGMux— Virtus Bologna (@VirtusBo) October 21, 2025
