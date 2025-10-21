Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε sold out ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Παρασκευή (24/10) για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Δεν θα πέφτει... καρφίτσα στην «Paladozza» της Μπολόνια ενόψει της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR η οποία και είναι προγραμματισμένη για τις 24/10 στις 21:00.

Να σημειωθεί ότι και οι «πράσινοι» θα έχουν την συμπαράσταση των φιλάθλων τους, καθώς πολλοί θα ταξιδέψουν στην Μπολόνια μαζί με το τσάρτερ της ομάδας.