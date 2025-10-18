Ο Παναθηναϊκός δημιοσίευσε την aftermovie του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μαζί κληρώνει και συλλεκτική φανέλα.

Δημοσιεύτηκε η aftermovie του έβδομου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με πολλές δυνατές στιγμές του Παναθηναϊκού από το ταξίδι στην Αυστραλία να πρωταγωνιστούν.

Μάλιστα, το τριφύλλι έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσουν από μία συλλεκτική φανέλα από το ξεχωριστό αυτό event.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η «πράσινη» ΚΑΕ

«Ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μας ηγέτη που άλλαξε τα πάντα.

Σε αυτόν του οποίου το όραμα ξεπέρασε τις γενιές και οι αξίες του εξακολουθούν να αντηχούν σε κάθε χτύπο της καρδιάς αυτού του Συλλόγου.

Οκτώ αξέχαστες μέρες στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία. Ένα ταξίδι γεμάτο έντονα συναισθήματα, επισκέψεις στην κοινότητα και στιγμές που ένωσαν την ελληνική διασπορά σε μια γιορτή υπερηφάνειας, ενότητας και πίστης.

Σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε χαμόγελο, σε κάθε «πράσινη» στιγμή, τιμήσαμε την κληρονομιά του. Μια κληρονομιά χτισμένη πάνω στο πάθος, την ομαδικότητα και την πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός αντιπροσωπεύει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το μπάσκετ.

Τιμώντας την κληρονομιά. Εκεί που νιώθεις σαν στο σπίτι σου.

Από τις αξέχαστες στιγμές στην Αυστραλία μέχρι τη συλλογή σου, αγκαλιάσε την κληρονομιά και κέρδισε την 7η φανέλα PGT. Δες ολόκληρη την Aftermovie και λάβε μέρος στην αποκλειστική κλήρωση στο CLUB 1908».