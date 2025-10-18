Ο Έργκιν Άταμαν τοποθετήθηκε για το ζήτημα του NBA Europe, με τον κόουτς του Παναθηναϊκού να μην βλέπει πολύ... ζεστά το θέμα.

Ο Έργκιν Άταμαν ρωτήθηκε για το ζήτημα του NBA Europe και εξέφρασε τον φόβο του για έναν διχασμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εάν αυτό το εγχείρημα προχωρήσει.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 ιδρυτικές ομάδες στην EuroLeague. Η στάση μας ήταν πάντα να ενεργούμε ενωμένα. Αυτή τη στιγμή η EuroLeague προσφέρει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μπάσκετ· θα έλεγα μάλιστα πως στη regular season είναι ανώτερο από το ΝΒΑ σε όρους καθαρά μπασκετικής ποιότητας. Φυσικά, το ΝΒΑ έχει τεράστια εμπορική δύναμη, αυτό είναι γεγονός. Το ΝΒΑ θέλει 16 ομάδες, όμως υπάρχουν ήδη 13 ιδρυτικά μέλη της EuroLeague. Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες; Επιπλέον, ακούγονται φήμες για συλλόγους όπως η Μάντσεστερ που υποστηρίζουν ότι θα μπουν στο NBA Europe. Για να υπάρξει ένα υγιές πρωτάθλημα, πιστεύω πως μια λίγκα 20 ομάδων, οργανωμένη από την EuroLeague αλλά με τη διαχείριση του μάρκετινγκ από το ΝΒΑ, θα είχε τεράστια αξία. Ωστόσο, αυτό δεν είναι εύκολο· είναι μια δύσκολη αποστολή».

Όταν η EuroLeague, μια ιδιωτική λίγκα που ανήκει στα ίδια τα κλαμπ, δημιουργήθηκε το 2000, συνυπήρξε για μία σεζόν με τη SuproLeague της FIBA, στην οποία συμμετείχαν ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, η Αναντολού Εφές και η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ο Άταμαν μίλησε ανοιχτά για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η ιστορία, αυτή τη φορά ως φάρσα που θα φέρει μια γελοία κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

«Αν ένα ή δύο από αυτά τα 13 κλαμπ αποφασίσουν να αποχωρήσουν και πουν “εμείς θα παίξουμε στο ΝΒΑ”, θα δημιουργηθεί μια γελοία κατάσταση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ — όπως συνέβη πριν από 20 χρόνια με την EuroLeague και τη SuproLeague. Γι’ αυτό πιστεύω πως οι ομάδες πρέπει να ενεργήσουν με σύνεση και να στηρίξουν το brand της EuroLeague που έχει χτιστεί. Φυσικά, κάθε σύλλογος έχει τη δική του στρατηγική. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο άμεσο μέλλον, αλλά αν η EuroLeague επεκτείνει λίγο τη δομή της και δημιουργήσει κάτι σαν συνεργασία NBA–EuroLeague, θεωρώ ότι θα ήταν προς όφελος όλων. Διαφορετικά, θα καταλήξουμε με ένα NBA Europe από τη μία, μια EuroLeague από την άλλη και τη FIBA να διοργανώνει μια τρίτη λίγκα κάπου αλλού… Ο κόσμος ήδη μπερδεύεται για το ποιος παίζει πού. Γι’ αυτό πιστεύω ότι ένας τέτοιος κατακερματισμός θα έβλαπτε το μπάσκετ. Αν όμως υπάρξει ενότητα, τότε θα μπορούσε να προκύψει κάτι πραγματικά θετικό», είπε ο Έργκιν Άταμαν.