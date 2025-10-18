Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε το ντεμπούτο του στο Gazz Floor powered by Novibet και μίλησε τόσο για τον Παναθηναϊκό, όσο και για τον Ολυμπιακό.

Στον Παναθηναϊκό στάθηκε στον Έργκιν Άταμαν, ο οποίος, όπως τόνισε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, κοουτσάρει χωρίς συναίσθημα, βάζοντας πάνω από όλα το καλό της ομάδας.

Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε ειδική αναφορά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ και την δεδομένη ποιότητα του Σέρβου σέντερ.