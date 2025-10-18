Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο "χωρίς συναίσθημα" Άταμαν και ο άνετος Μιλουτίνοφ»
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μπήκε δυναμικά στο Gazz Floor powered by Novibet, με τον... αναλυτή μας να σχολιάζει στο πλαίσιο της εκπομπής πολλά πράγματα τόσο για Παναθηναϊκό, όσο και για τον Ολυμπιακό.
Στον Παναθηναϊκό στάθηκε στον Έργκιν Άταμαν, ο οποίος, όπως τόνισε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, κοουτσάρει χωρίς συναίσθημα, βάζοντας πάνω από όλα το καλό της ομάδας.
Από την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε ειδική αναφορά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ και την δεδομένη ποιότητα του Σέρβου σέντερ.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet:
