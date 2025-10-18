Hoopfellas στο Gazz Floor by Novibet για ρόστερ του Παναθηναϊκού και Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού

Ο Hoopfellas αναλύει με τον δικό του μοναδικό τρόπο στο Gazz Floor by Novibet το πώς μπορεί να παίξει το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενώ κάνει ειδική αναφορά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού.

Ο Hoopfellas ήταν μαζί μας σε ακόμη Gazz Floor by Novibet, με τον αναλυτή μας να σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο στο το πώς μπορεί να παίξει το ρόστερ του Παναθηναϊκού σε άμυνα και επίθεση.

Παράλληλα, ο Hoopfellas κάνει ειδική αναφορά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει κάποιους περιορισμούς στο παιχνίδι του, αλλά στην παρούσα φάση κουβαλάει την ομάδα του Πειραιά.