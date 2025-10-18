Οι γονείς του Ρισόν Χολμς πανηγύρισαν και πάλι τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR, σε μια συνήθεια που τείνει να γίνει... λατρεία τους!

Μπορεί ο Ρισόν Χολμς να μην ήταν το ίδιο εντυπωσιακός όπως στο ματς κόντρα στην Βιλερμπάν αλλά φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Πόλη.

Στα 19:26 που βρέθηκε στο παρκέ είχε 10 πόντους με 4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.

Οι γονείς του Αμερικανού σέντερ πανηγύρισαν και πάλι τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων» με τον... γνωστό τους τρόπο!

«Δύο στη σειρά! Δύο στη σειρά! Νικήσαμε, νικήσαμε, νικήσαμε. Παναθηναϊκός!» τραγούδησαν ξανά!