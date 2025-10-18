Παναθηναϊκός, Χολμς: Οι γονείς του Αμερικανού σέντερ «χτύπησαν» ξανά
Μπορεί ο Ρισόν Χολμς να μην ήταν το ίδιο εντυπωσιακός όπως στο ματς κόντρα στην Βιλερμπάν αλλά φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην Πόλη.
Στα 19:26 που βρέθηκε στο παρκέ είχε 10 πόντους με 4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ και μόλις 1 λάθος, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στο PIR.
Οι γονείς του Αμερικανού σέντερ πανηγύρισαν και πάλι τη μεγάλη νίκη των «πρασίνων» με τον... γνωστό τους τρόπο!
«Δύο στη σειρά! Δύο στη σειρά! Νικήσαμε, νικήσαμε, νικήσαμε. Παναθηναϊκός!» τραγούδησαν ξανά!
We won again!!! Good job Team! @Rich_Holmes22 @Paobcgr pic.twitter.com/nih6qF55QW— Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) October 17, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.