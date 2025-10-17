Παναθηναϊκός: Οι ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Παπαγιάννη
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Αναντολού Εφές έχοντας επιβληθεί με 95-81, ωστόσο το παιχνίδι επισκίασε ο ανατριχιαστικός τραυματισμός του Γιώργου Παπαγιάννη.
Ο Έλληνας σέντερ σε μία φάση όπου πήδηξε για το ριμπάουντ, τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να πέσει στο παρκέ πονώντας. Ο ίδιος στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ έφυγε από τον αγώνα κλαίγοντας.
Ο Παναθηναϊκός έστειλε τις ευχές του στον άλλοτε παίκτη του, αναφέροντας στο twitter κάτω από την ανάρτηση της Euroleague:
«Γίνε σύντομα καλά και μείνει δυνατός, Γιώργο».
Get well soon and stay strong, George🙏🏻💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 17, 2025
